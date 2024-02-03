Суд взыскал с Волочковой долг за коммунальные платежи

Анастасия Волочкова и ее карьера непрерывно связаны с различными скандалами. Совсем недавно ее имя мелькало во всех новостных лентах из-за истории со слитым в сеть видеороликом. На нем она откровенно танцует с Никитой Джигурдой в своем доме. В порыве страсти актер снимает штаны с балерины. Артистка заявила, что не давала согласия на публикацию этого видео и написала заявление в полицию, чтобы найти виновных.





После этого Волочкова стала гораздо меньше делиться подробностями личной жизни в своих соцсетях. Все свободное время она сейчас посвящает подготовке к своему новому шоу "Одержимость", анонсирует его подписчикам и показывает моменты с репетиций и выступлений. Но балерина вновь попала в поле зрения суда. На этот раз с нее взыскали около 60 тысяч рублей за долги по коммунальным платежам. Знаменитая блондинка не оплачивала счета в течение двух лет с февраля 2020 года.

Сообщается, что сама Анастасия Волочкова не была на заседании, оно прошло без присутствия сторон. Теперь она должна выплатить установленную судом сумму петербургскому товариществу собственников жилья и восполнить судебные расходы.



