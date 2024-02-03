Дочь Дроздова опровергла слухи о госпитализации отца

На днях многие написали о том, что телеведущий Николай Дроздов попал в больницу. Это связывали с ухудшением его самочувствия.

В течение последних месяцев периодически появляются сообщения о том, что зоолог тяжело болен. Некоторые источники предполагали, что у Дроздова обнаружили рак предстательной железы. В конце прошлого года многие писали, что состояние Николая Николаевича нормализовалось, и вот сейчас снова информация о его госпитализации.





Дочь Дроздова Елена опровергла появившиеся слухи. Она утверждает, что ей бы сообщили, если бы с ее отцом что-то произошло. Елена рассказала, что Николай Николаевич просто пришел в клинику с женой, и его состояние в порядке.

"Я знаю, что они должны были поехать, просто они всегда вместе ездят, бывает, что ездят и обследоваться, и подлечиться, да. К стоматологу тоже", – отметила дочь Дроздова.

Близкий друг зоолога художник Константин Мирошник тоже подтвердил, что Николай Дроздов в полном порядке. Он рассказал, что они постоянно на связи и отметил, что ведущий программы "В мире животных" планирует новые проекты и не собирается останавливаться в свои 86 лет.