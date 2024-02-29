Басков и Михалков не помогут семье Мордюковой, заявил певец Юлиан

Несмотря на то, что со дня смерти знаменитой актрисы прошло пятнадцать лет, страсти вокруг ее наследства не утихают до сих пор. Родственники звезды не согласны с тем, что трехкомнатная квартира Нонны Мордюковой досталась ее племяннице Юлии Харламовой. Теперь близкие актрисы надеются, что им помогут решить вопрос с наследством Николай Басков и Никита Михалков.

Оказалось, что на днях сестра Нонны Мордюковой и гражданская жена ее племянника Лилиана пытались незаконно попасть в квартиру Юлии Харламовой. Певца Юлиана, близкого друга Нонны Мордюковой, возмутило поведение родственниц звезды. По его словам, он видел в одной из телевизионных передач, как ждут помощи от Николая Баскова и Никиты Михалкова, но Юлиан убежден, что им помогут не артисты, а санитары.

"Басков и Михалков им не помогут. Помогу им только я – вызову санитаров, если еще раз такое незаконное вторжение повторится!" – высказался певец Юлиан.

Более того, артист убежден, что родственницам нужно было при жизни Нонны Мордюковой помогать и общаться с ней, чтобы получить в наследство квартиру. А делить не принадлежащее им наследство, по его мнению, уже поздно. Так что, надеяться на помощь Николая Баскова или Никиты Михалкова бессмысленно.

Ранее "Клео.ру" писали, что Николай Басков в эфире ТНТ высмеял пристрастие Филиппа Киркорова к пластическим операциям.