Бывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасы

В 2004 году Степан Меньщиков стал одним из первых участников скандального реалити. Герой шоу покорил зрителей обаянием, харизмой, чувством юмора и жизнелюбием. С тех пор прошло 20 лет, но шоумен практически не изменился. Поэтому, глядя на него сегодня, невозможно не вспоминать яркие моменты телестройки.

Многие фанаты помнят, как Степан Меньщиков пытался обрести на проекте любовь и построить крепкие отношения. Одной из претенденток на звание его спутницы в свое время стала Ольга Бузова. Герой реалити ухаживал за главной красавицей телестройки, а однажды, как признался он сам в интервью для журнала "Дом-2", даже украл у нее трусики. Однако попытки Меньщикова приударить за блондинкой так и не переросли во что-то большее.

Сегодня можно только фантазировать, каким бы знаменитым и успешным был Степан Меньщиков, ответь Ольга Бузова ему взаимностью. Но реальность такова, что шоумену приходится пробираться к карьерным вершинам без покровительства певицы. И пусть ведущий не так часто мелькает на экранах, как его прославленная коллега по цеху, его по-прежнему можно увидеть в популярных программах.

Недавно, например, Степан Меньщиков стал героем шоу "Выживалити". В беседе с журналистами бывший партнер Бузовой по "Дому-2" рассказал о незавидных условиях в лагере. Шоумен пожаловался, что во время съемок ему и другим участникам приходилось спать на досках с вонючими матрасами и в бараках с плесенью.

"Я все время ждал, когда мы в дохлой лошади будем спать, как Леонардо Ди Каприо. Это самый экстремальный "тренинг" в моей жизни", – признался Степан Меньщиков.

