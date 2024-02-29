После развода с Аффлеком актриса Гарнер устроила свою собаку работать в больницу

Если кто из мировых знаменитостей и заслуживает звания счастливчика, так это Бен Аффлек. Он не только добился невероятных высот в карьере, но и строил любовь со многими звездными красавицами. Сейчас актер женат на Дженнифер Лопес, по которой вздыхают миллионы мужчин. А до певицы артист 10 лет состоял в браке не менее привлекательной коллегой по цеху Дженнифер Гарнер.

Знаменитости поженились в 2005-м и трижды стали родителями за годы брака. Однако в 2015-м красивый союз распался. С тех пор в жизни экс-супругов многое изменилось. Пока Аффлек наслаждается идиллией в отношениях со своей любовью молодости, его бывшая жена тоже не теряет времени напрасно. Сейчас Гарнер не только активно строит собственную карьеру, но и приобщает к труду своего питомца – золотистого ретривера Берди.

В новом интервью актриса рассказала о профессиональных достижениях четвероногого друга. Оказалось, звезда Голливуда устроила свою собаку работать в больницу. По словам знаменитой хозяйки, Берди является собакой-терапевтом. Недавно питомица артистки получила повышение. Теперь пушистая красавица сможет трудиться в детской клинике и помогать юным пациентам.

"Так что она взволнована. Она хочет впервые попасть в детскую больницу Лос-Анджелеса до того, как ей исполнится девять лет", – поделилась бывшая жена Бена Аффлека.



Дженнифер Гарнер рассказала, что в мае ее любимица отметит день рождения. Поэтому, по словам актрисы, у Берди большие планы на следующие несколько месяцев. Как призналась знаменитость, перед своим 9-летием питомица хочет посетить парижское бистро, прыгнуть с парашютом, избавиться от привычки грызть ногти и многое другое.

А ранее "Клео.ру" писали, что откровенный фильм Дженнифер Лопес может привести к краху ее брака с Беном Аффлеком.