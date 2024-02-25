Басков в эфире ТНТ высмеял пристрастие Киркорова к пластическим операциям

В эфире набирающей популярность передачи ведущий Гарик Мартиросян обратил внимание на пиджак Киркорова и попросил примерить его. После чего артисты обменялись предметами гардероба, однако поп-королю пиджак ведущего оказался мал.

Мартиросян пошутил, что Киркоров сейчас после истощения, а врач прописал ему не ту диету. "Филипп, как что-то съест, ему потом это отрезают", – довел шутку до логического завершения Басков.

Сам поп-король свое решение сделать практические операции объяснил тем, что однажды против его воли был обнародован снимок, где певец отдыхает на пляже. Кадр вышел крайне неудачным. Несмотря на едкие комментарии от коллег по цеху Киркоров старался не показывать, что шутки его задели.