Концерт экс-участника "Дома-2" Олега Майами в Перми отменили во второй раз

Олег Майами получил широкую известность благодаря участию в скандально известном шоу "Дом-2". В свое время он не только считался одним из самых ярких участников передачи, но и ухаживал за ведущей телестройки Ольгой Бузовой. А теперь звезда продолжает строить творческую карьеру уже за пределами периметра.

Сегодня Олег Майами знаком зрителям как блогер и певец. Последние несколько лет исполнитель активно выпускает новые хиты, снимает клипы и покорят сцену. Как известно, грядущей весной у певца должен состояться небольшой тур по российским городам. Однако одно из запланированных выступлений внезапно сорвалось.

Источник сообщает, что концерт экс-участника "Дома-2" в Перми был во второй раз отменен. Олег Майами собирался спеть для поклонников своего творчества еще в ноябре минувшего года, но тогда выступление перенесли на 17 марта. А теперь стало известно, что мероприятие не состоится и в новую назначенную дату.

Как уточняет источник, фанатов уведомили об отмене концерта на странице шоу в социальных сетях. В сообщении сказано, что выступление сорвалось по независящим от исполнителя и организаторов причинам, а все те, кто купил билеты, смогут вернуть потраченные средства. Остается только надеяться, что такая же незавидная судьба не настигнет два других запланированных концерта – в Москве и Санкт-Петербурге.

А ранее, как писали "Клео.ру", Олег Майами рассказал, как пережил расставание с Айзой.