Хабенский вызвал безумную любовь у партнерши по фильму "Географ глобус пропил"

В отличие от многих представителей шоу-бизнеса, Константин Хабенский является обладателем практически безупречной репутации. Его называют не только талантливейшим актером и настоящим профессионалом своего дела, но и достойнейшим человеком. Неудивительно, что о продюсере так тепло отзываются все, кому посчастливилось с ним столкнуться.

Актеры и режиссеры часто говорят, что работать с Константином Хабенским – одно удовольствие. Такие же впечатления после совместных съемок с ним остались у известной по ролям во многих популярных фильмах артистки Анфисы Черных. В новом интервью звезда честно рассказала о своем отношении к коллеге.

Как известно, 10 лет назад актрисе довелось сниматься вместе с Хабенским в картине "Географ глобус пропил". В беседе с журналистами брюнетка отметила, что роль Маши Большаковой является одной из ключевых в ее карьере. В тот момент Черных была еще совсем юной, поэтому опытный актер стал для нее настоящей опорой.

По словам актрисы, Константин Хабенский проявил себя на съемках как "потрясающий человек и незаменимый партнер". Имея за плечами большой профессиональный опыт и багаж жизненной мудрости, артист во всем поддерживал и направлял юную коллегу по картине. Поэтому сегодня Анфиса Черных вспоминает о работе с ним, как о настоящем подарке судьбы.

"Я его безумно люблю, обожаю. И если встречаемся сейчас, то это всегда объятья и очень теплые эмоции", – поделилась своими чувствами звезда.

А ранее "Клео.ру" писали, что Константин Хабенский прокомментировал новую киноверсию "Мастера и Маргариты".