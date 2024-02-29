Актриса Кейт Уинслет призналась, что ее редко узнают по фильму "Титаник"

За десятки лет карьеры Кейт Уинслет пополнила свою фильмографию большим количеством запоминающихся работ. Но первую широкую известность ей принесла картина "Титаник". Поэтому сложно поверить в то, что роль Роуз не является самой узнаваемой в творческой копилке актрисы.

Тандем Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в "Титанике" часто называют гениальным. Партнеры по фильму смотрятся вместе очень гармонично, поэтому чувства их экранных героев кажутся искренними и реальными. Однако после съемок в романтической драме Уинслет сыграла множество и других ролей. Причем некоторые из них, как рассказала звезда, запомнились зрителям куда больше.

В новом интервью Кейт Уинслет призналась, что ее редко узнают по фильму "Титаник" в обычной жизни. По словам знаменитости, намного чаще к ней подходят на улицах с благодарностями за фильм "Отпуск по отмену", который вышел на экраны почти на 10 лет позже. Актриса рассказала, что регулярно получает приятные отзывы об этой работе, особенно с наступлением Рождества.

Как поделилась звезда, поклонники часто рассказывают ей о семейных традициях, появившихся благодаря рождественскому фильму. Мамы и дочери собирают вместе, чтобы пересмотреть картину и съесть любимые угощения. Кейт Уинслет призналась, что такие отклики греют ее сердце.

"Это то, чего я не ожидала – связи матери и дочери вокруг фильма. Это так приятно. Это прекрасно", – поделилась своими чувствами звезда Голливуда.



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