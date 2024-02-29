Актерская пара Дипика Падуконе и Ранвир Сингх ждут ребенка

История любви Дипики Падуконе и Ранвира Сингха занимает особое место в сердцах поклонников Болливуда. Актеры познакомились на съемках фильма "Рам и Лила" в 2012 году и сразу почувствовали взаимное притяжение. Когда о романе двух безусловных фаворитов индийских зрителей стало известно, общественность была вне себя от счастья. Но еще больше фанаты радовались свадьбе, которая прогремела шесть лет спустя.

Сегодня поклонники с любопытством следят за развитием отношений супругов и с нетерпением ждут совместных выходов в свет. Дипика Падуконе и Ранвир Сингх давно не скрывают свои чувства от публики, но по-прежнему не спешат афишировать происходящее за закрытыми дверями. Поэтому долгое время почитателям оставалось только ждать и надеяться на появление в этой образцовой звездной семье малышей.

А сегодня актеры Болливуда осчастливили фанатов по всему миру радостной новостью. Дипика Падуконе и Ранвир Сингх сообщили, что ждут ребенка. В новом посте в своих социальных сетях будущие родители уточнили, что малыш появится на свет грядущей осенью – в сентябре.

Как и ожидалось, поклонники отреагировали на известие очень бурно. Источник сообщает, что пользователи поддержали пару и оставили множество добрых комментариев с поздравлениями. К тому же некоторые давно догадывались, что Падуконе может находиться в положении, и ждали официального объявления.