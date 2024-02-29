Елена Проклова считает дикой идею о конфискации семейного замка Максима Галкина*

Два года назад многие представители российского шоу-бизнеса покинули страну по разным причинам. Однако некоторые артисты приняли решение не комментировать обстоятельства отъезда, а Максим Галкин* по приезде в Израиль стал высказываться о России в негативном ключе.

В середине февраля 2024 года стало известно, что у звезд, которые распространяют фейки, скоро могут потерять имущество в России вследствие конфискации. Один из претендентов – Максим Галкин*. Теперь даже артисты обсуждают, что артист может остаться без элитной недвижимости в подмосковной деревне Грязи.

Отдельные личности поспешили высказать свое мнение по поводу сложившейся ситуации. В частности, актриса Елена Проклова отреагировала на слова о конфискации семейного замка Максима Галкина*. "Дикая идея!" – цитирует артистку МК.

Не остался в стороне и общественный деятель Андрей Лоскутов, который имеет противоположное от артистки мнение:

"Вы были нашими звездами, и отчасти такими вас сделали мы. Значит, было ваше – станет нашим".

Стоит отметить, что споры на тему конфискации недвижимого имущества уехавших знаменитостей ведутся с лета 2022 года. Уже тогда активисты предлагали изъять подмосковный замок Максима Галкина* и его супруги Аллы Пугачевой, для которой, собственно, и было построено это сооружение в 2011 году.

Ранее "Клео.ру" писали, что Максим Галкин* намекнул на проблемы в отношениях с Аллой Пугачевой.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

