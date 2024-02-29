На 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин

Сегодня в Сеть утекла информация о том, что из жизни ушел знаменитый актер. Он сыграл во многих знаменитых сериалах. Ему достались эпизодические роли в "Реальных пацанах" и "Интернах". Как сообщает источник, Павел Маркин умер на 54-м году жизни.

Известно, что актер окончил актерско-режиссерское отделение в "АктэМ". Эту школу основал Ролан Быков. После выпуска спустя четыре года Павел Маркин стал актером московского театра "ДрамАнтре".

Кроме того, близкий друг актера Александр Загоскин отметил, что Павел Маркин умер еще 4 февраля. Однако его похороны состоялись только сегодня. По словам коллеги по цеху, актер был человеком, который жил одним днем, без особых планов и забот.

"Вот такой он был: артистичный, ироничный и смешной с грустными глазами и ранимой душой", – вспоминает близкий друг Павла Маркина.

Причина смерти пока остается неизвестной. Однако, по словам Александра Загоскина, смерть настигла Павла Маркина внезапно. Он скончался на руках врачей в машине скорой помощи.

Стоит отметить, что за плечами Павла Маркина более 70 работ. В прошлом году на экраны вышла картина Охлобыстина и Качанова "ДМБ", в которой актер принял участие. А сейчас в производстве находится фильм "Райский", который выйдет на экраны в этом году и станет заключительным фильмом в истории жизни Павла Маркина.