Откровенный фильм Лопес может привести к краху ее брака с Аффлеком

В начале нулевых пара Дженнифер Лопес и Бена Аффлека считалась самой обсуждаемой в Голливуде. С тех пор прошло 20 лет, а популярность звездной четы лишь возросла. В 2021 году стало известно о воссоединении знаменитостей спустя годы после расставания. Но радость поклонников длилась недолго. Вскоре после свадьбы на просторах Интернета начали появляться слухи о проблемах в браке.

На днях домыслам фанатов нашлось очередное подтверждение. Как пишет источник, Бен Аффлек недоволен новой смелой работой супруги. Не секрет, что сейчас Дженнифер Лопес трудится над собственной документальной картиной, в которой планирует осветить подробности их истории любви с мужем. По словам СМИ, певица тратит на воплощение своей задумки миллионы долларов, что категорически не устраивает актера.

Кроме того, уточняет источник, Бен Аффлек не хочет обнародования пикантных деталей его личной жизни. Поэтому актер был разочарован, когда супруга решила использовать его любовные письма для съемок. По мнению некоторых СМИ, если так пойдет и дальше, откровенный фильм Дженнифер Лопес может привести к краху ее брака со знаменитым мужем.

Нет сомнений, что Бен Аффлек испытывает к певице самые искренние и сильные чувства. Но остается только догадываться, сколько еще он сможет мириться с их разными взглядами на жизнь. Ведь актер, в отличие от Дженнифер Лопес, всегда предпочитал сохранять личное подальше от любопытных глаз.

"Бен очень хорошо научился прикусывать язык, но известно, что он совершенно не рад бесконечной потребности Джей Ло во внимании", – цитируют СМИ источник.

