Брэдли Купер давно завоевал звание одного из самых востребованных актеров Голливуда. Но, несмотря на высокую занятость, он проводит много времени с единственной дочкой Леей. Многие поклонники называют артиста лучшим звездным отцом, ведь он души не чает в своем ребенке. Однако, как признался Купер в недавнем интервью, теплые чувства к малышке проснулись в нем не сразу.

В беседе с журналистами актер рассказал, что первые восемь месяцев жизни дочери были для него не самыми простыми. По словам Брэдли Купера, долгое время он не мог ощутить любовь к девочке и осознать, насколько она ему дорога. Но все изменилось, когда Лея начала подрастать.

Раньше артист не был уверен, что сможет пожертвовать собой ради ребенка, если это будет необходимо. Однако теперь у него нет на этот счет никаких сомнений. В интервью Брэдли Купер заявил, что готов отдать свою жизнь ради дочери, не раздумывая ни секунды.

При этом, по словам актера, сейчас именно Лея является для него главным стимулом жить и преодолевать трудности. А недавно у звезды появилась возможность узнать наследницу совершенно с новой стороны. Девочка дебютировала в фильме отца "Маэстро" и поразила родителя своим актерским талантом.

А ранее "Клео.ру" писали, что Брэдли Купер и Джиджи Хадид попали на камеру во время свидания.