Личная жизнь Брэдли Купера всегда активно обсуждалась не только за границей, но и в России. Особенно пристально в нашей стране следили за отношениями актера с российской моделью Ириной Шейк. В 2019 году прогремела новость о том, что их союз распался, но с тех пор поклонники не переставали надеяться на воссоединение пары. К тому же, иногда бывших влюбленных можно было увидеть на публике вместе.

Но как бы фанаты ни мечтали, эта история не получила счастливый финал. Сейчас Брэдли Купер строит личную жизнь с коллегой его бывшей избранницы – американской супермоделью Джиджи Хадид. Какое-то время влюбленные не афишировали свою романтическую связь, несмотря на всеобщие догадки. Но с недавних пор актер и модель не прячутся от фотографов.

Пара уже не раз попадала в объективы камер во время романтических прогулок по городу. Накануне, 26 февраля, влюбленных снова запечатлели папарацци. Брэдли Купер и Джиджи Хадид попали на камеру во время свидания на Манхэттене. Источник уточняет, что фотографы подловили знаменитостей после завтрака в одном из заведений китайского квартала.

Звезды выбрали для свидания простые и неброские образы. Брэдли Купер вышел на прогулку в толстовке, спортивных штанах и кроссовках, а Джиджи облачилась в классические синие джинсы, белый топ и вязаный кардиган. Судя по снимкам, влюбленные хорошо провели время наедине. На фото модель и актер буквально сияют радостью и кажутся счастливыми.