Дочь объяснила, зачем Ален Делон хранил 72 единицы огнестрельного оружия в доме

В связи с конфискацией оружия в поместье знаменитой 88-летней кинозвезды Алена Делона правоохранительные органы начали предварительные следственные действия. Прокурор округа Жан-Седрик Го указал, что дело касается нелегального оборота арсенала различных классификаций – A, B и C. Дочь французского актера объяснила, зачем отец хранил 72 единицы огнестрельного оружия в доме.

Анушка Делон рассказала, что для ее отца оружие – это не просто хобби, а целая философия. Откровения дочери последовали за рейдом в резиденции Алена Делона, в ходе которого было конфисковано свыше семидесяти единиц огнестрельного арсенала и около трех тысяч патронов . Анушка призналась, что расти в такой обстановке, где оружие занимало столько места, было непросто.

"Для моего отца это почти образ жизни, это его страсть", – сообщает Анушка Делон.



Как предполагается, Хироми Роллен, сиделка Алена Делона, заявила в полицию. Поводом для обращения стали опасения за безопасность и жизнь актера, поскольку тот отказывается от лечения, а его жилище переполнено оружием.

Отметим, что страсть Алена Делона к оружию никогда не была секретом. В 1965 году во время интервью Натали, единственной женщины, которой удалось женить на себе сценариста и самого актера, стены дома супружеской пары были украшены коллекцией ружей. Натали Делон вспоминала, как ей было сложно найти место, где бы не хранилось оружие, подчеркивая всепоглощающую страсть Алена к огнестрельным предметам.