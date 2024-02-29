Певица Адель сообщила о временном уходе со сцены из-за проблем со здоровьем

Знаменитая британская певица может похвастаться огромным количеством поклонников по всему миру. Уже не один год многомиллионная армия почитателей неизменно переживает со своей любимицей все взлеты и падения. Но особенно поддержка преданных фанатов Адель требуется сейчас.

Еще совсем недавно слушатели радовались приятным переменам в жизни артистки. Минувшей осенью стало известно, что исполнительница тайно вышла замуж за своего возлюбленного – спортивного агента Рича Пола. После болезненного развода, который певица пережила в 2019 году, многие поклонники желали ей тихого счастья. Однако теперь идиллию омрачило непростое испытание.

Накануне Адель сообщила фанатам о временном уходе со сцены из-за проблем со здоровьем. Знаменитость уточнила, что приостанавливает концертную деятельность и переносит ближайшие выступления, чтобы набраться сил.

Во время одного из недавних выходов на сцену звезда чувствовала себя неважно. По совам артистки, ей так и не удалось восстановиться после болезни, поэтому недуг снова дал о себе знать. Адель рассказала, что получила предписание от врачей и теперь вынуждена уделить время своему здоровью.

"Я снова заболела. К сожалению, это сказалось на моем голосе", – поделилась со слушателями певица.

А ранее "Клео.ру" писали, что певица Адель ответила на обвинения поклонников в увеличении губ.