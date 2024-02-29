Поддерживающих Кейт Миддлтон СМИ обвинили в двойных стандартах и припомнили травлю Меган Маркл

Последнее время внимание прессы по всему миру приковано к принцессе Уэльской, которая перенесла "плановую операцию на брюшной полости". Из-за проблем со здоровьем Кейт Миддлтон выбыла из строя более чем на 10 недель.



Сторонники членов королевской семьи с уважением отнеслись к желанию герцогини не вдаваться в подробности состояния ее здоровья. Комментаторы в социальных сетях сошлись во мнении, что каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни.

Юзеры также сравнили Миддлтон с принцессой Дианой, чья жизнь трагически оборвалась, как считается, во многом из-за вопиющего беспардонного внимания папарацци к ее персоне. При этом нашлись и те, кто категорично упрекнул представителей светской хроники в двойных стандартах. "Я не слишком сильно погружен в страсти вокруг королевской семьи, но это просто чертовски дико наблюдать, как все говорят, что Кейт Миддлтон заслуживает конфиденциальности, а спекуляции неуместны. Вы все забыли, как СМИ вели себя по отношению к Меган Маркл?", – написал неравнодушный пользователь.



Скептически настроенные комментаторы убеждены, что когда дело доходит до чувствительных вопросов, пресса больше симпатизирует Кейт Миддлтон, чем Меган Маркл. Когда последняя еще была членом королевской семьи, ее называли "нытиком" за то, что она связывала свое психическое здоровье с влиянием таблоидов.