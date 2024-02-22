Певица Адель ответила на обвинения поклонников в увеличении губ

Знаменитая певица уже много лет строит карьеру на сцене и может похвастаться внушительным числом фанатов. Почитатели восхищаются не только талантом артистки, но и ее естественной красотой. Однако недавно Адель внезапно заподозрили в пластике.

Слухи о том, что звезда якобы могла прибегнуть к вмешательству, начали распространяться после ее появления на баскетбольном матче. На просторах Интернета были опубликованы кадры, на которых запечатлели, как Адель сидит в кресле болельщика с озадаченными лицом. Увидев эти снимки, некоторые решили, что знаменитость пренебрегла своими принципами и увеличила губы.

Певица не стала игнорировать разгоревшийся вокруг фото скандал и ответила на обвинения поклонников. Адель объяснила, что ее сняли на камеру в неудачный момент. Как рассказала артистка, за время пребывания на стадионе ей пришлось несколько раз отказывать назойливым операторам. Но фотографы все же запечатлели знаменитость против ее воли.

К тому моменту, по словам исполнительницы, она уже была очень недовольна и раздражена. Именно поэтому ее лицо на снимках кажется не таким, каким его привыкли видеть. Адель заявила, что у нее нет нужды изменять природную форму губ, ведь они всегда были довольно пухлыми.

"Причина, по которой я выглядела так, заключалась в том, что я надулась", – объяснила исполнительница.

