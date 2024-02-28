Отказавшись от королевских привилегий и обязанностей, включая выполнение церемониальных функций и представление монархии в официальных поездках, принц Гарри и Меган Маркл лишились права использовать титулы "Их Высочеств". После заявления пара переехала в США, где обосновалась в Санта-Барбаре, штат Калифорния, и теперь самостоятельно воспитывает своих двоих детей, Арчи и Лилибет Диану, в новом доме.

В ответ на решение Министерства внутренних дел Великобритании не предоставлять принцу Гарри полицейскую защиту при его поездках в страну юридическая сторона герцога Сассекского инициировала процесс апелляции. Адвокаты выступили с требованием к властям Лондона провести анализ потенциальных рисков, связанных с таким решением, утверждая, что текущая позиция правительства является "несправедливой и неправомерной" в отношении внука королевы Елизаветы II.







В свою очередь, представители МВД уточнили, что, хотя принц Гарри и не будет пользоваться полицейской защитой, герцог все же может пользоваться специально разработанными для него защитными мерами. Стоит отметить, что подобные привилегии финансируются за счет налогоплательщиков.

Принц Гарри проиграл суд по делу о лишении его семьи полицейской защиты. На этой неделе лондонский суд вынес вердикт, согласно которому МВД Великобритании не зафиксировало "несправедливости" в вопросах в отношении герцога. Заседания по делу проходили за закрытыми дверями, что было обусловлено вопросами безопасности.

В ответ на решение, которое оставляет Меган и принца Гарри без государственной охраны, адвокат пары из Монтесито подчеркнул, что герцог стремится к равноправию, а не к особым привилегиям в соответствии с официально установленными правилами организации Ravec. В то время как МВД выразило одобрение вердикту, представители герцогов Сассекских не согласны и намерены обжаловать это решение, из-за чего им придется и впредь самим финансировать услуги охраны.

