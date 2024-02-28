Лера Кудрявцева рассказала, куда отправила мужа

С начала 2024 года в жизни телеведущей Леры Кудрявцевой произошли некоторые события, которые вызвали общественный резонанс. В первую очередь, она сообщила о своем решении уйти от мужа якобы из-за его проблем с алкоголем.

Затем, на телешоу "Привет, Андрей!", где Лера принимала участие, произошел конфликт с одной из гостей, что вызвало негативную реакцию со стороны зрителей. Напомним, что во время этого инцидента Лера плеснула стакан воды в лицо женщине, которая, грубо говоря, бросила своих детей.

Помимо этого, во время работы над другим телепроектом Лера Кудрявцева получила серьезные травмы: разрыв связки и перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости. После этого ей пришлось немедленно обратиться за медицинской помощью.

В настоящее время артистка проходит курс восстановления и активно общается со своими поклонниками. Недавно Лера Кудрявцева рассказала, куда отправила своего мужа. Телеведущая решила поделиться информацией о том, что направила Игоря Макарова, своего супруга, в некий "санаторий". Эта новость вызвала широкий резонанс в сети. Некоторые поклонники предположили, что телезвезда отправила мужа на лечение от алкогольной зависимости.

В личном сообщении, опубликованном в телеграм-канале, Лера Кудрявцева сообщила, что организовала оздоровительный отдых и для других членов семьи. Так, в Сочинском санатории под присмотром няни находится ее дочь Мария. Свою мать Лера также отправила на восстановление, но в другое место – ближе к столице:



"Отправила всю семью на лечение. Муж – тоже в "санатории",– откровенно сообщила Лера Кудрявцева.