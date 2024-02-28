Тетя Гогена Солнцева подтвердила, что шоумен стал отцом

Недавно Гоген Солнцев сообщил, что в его семье произошло пополнение. Однако шоумен оставил в тайне, его ли это чадо.

Близкие Гогена не стали скрывать эту радостную новость и подтвердили, что Солнцев стал отцом мальчика. Интересно, что малышу еще не выбрали имя, а мать новорожденного остается в тени.



Сообщается, что мальчик весит 3560 граммов, и его рост составляет 54 сантиметра. Сын подарил невероятное счастье 43-летнему артисту, который не стал скрывать эмоций, сообщая в своем блоге о появлении на свет "самого большого чуда":

"Мы сотворили самое большое чудо на свете",– делится Гоген Солнцев с подписчиками.



Тот факт, что шоумен стал отцом, подтвердила его тетя Светлана Черепанова. Родственница артиста, отмечает, что Гоген принял участие в приеме родов. Солнцев был рядом, чтобы перерезать связующую нить жизни – пуповину. Малыш пока безымянный, однако выбор будет сделан из двух вариантов: либо Елизар, либо Клавдий.

В недавнем прошлом Гоген Солнцев был известен своими откровениями о личной жизни, но сейчас предпочитает не раскрывать подробности. Скандальный шоумен был связан бурным романом с Екатериной Терешкович, женщиной, которая старше его на 26 лет. Их брак продлился три года. Супружескую пару разлучила ссора, которая стала известна общественности. Впоследствии он связал свою судьбу с дочерью Екатерины – Полиной, но и эти отношения оказались непрочными.

В прошлом году Гоген Солнцев представил подписчикам новую невесту, ей оказалась 83-летняя женщина. В настоящий момент неизвестно, где находится спутница артиста.

