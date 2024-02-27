Принц Уильям не появился на поминальной службе по крестному отцу

В последнее время британская общественность особенно обеспокоена происходящим в Букингемском дворце. Недавно стало известно, что у короля Карла III диагностировали рак. А незадолго до этого проблемы со здоровьем начались у Кейт Миддлтон. В середине января принцесса Уэльская перенесла операцию, после чего в Сети начали распространяться тревожные слухи о ее состоянии.

Остается только догадываться о том, какие подробности скрывает от публики королевская семья. Но некоторые события на фоне случившегося вызывают волнение. Например, сегодня выяснилось, что принц Уильям отказался от участия в поминальной службе по своему крестному отцу Константину II – близкому другу и троюродному брату короля Карла III.

Кенсингтонский дворец уточнил, что принц Уэльский не сможет присутствовать на службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке по личным причинам. Но, как считает источник, это не имеет отношения к состоянию здоровья его отца Карла III.

Сообщается, что принц Уильям должен был прийти на мероприятие без супруги, которая по-прежнему восстанавливается после операции. Поэтому нельзя точно сказать, связано ли его отсутствие на службе с выздоровлением жены. Но, судя по всему, причин для беспокойства нет. По словам представителя королевской семьи, Кейт Миддлтон чувствует себя хорошо.

