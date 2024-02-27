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Принц Уильям не появился на поминальной службе по крестному отцу

Принц Уильям не появился на поминальной службе по крестному отцу

Сообщается, что супруг Кейт Миддлтон решил пропустить мероприятие по личным причинам.

В последнее время британская общественность особенно обеспокоена происходящим в Букингемском дворце. Недавно стало известно, что у короля Карла III диагностировали рак. А незадолго до этого проблемы со здоровьем начались у Кейт Миддлтон. В середине января принцесса Уэльская перенесла операцию, после чего в Сети начали распространяться тревожные слухи о ее состоянии.

Остается только догадываться о том, какие подробности скрывает от публики королевская семья. Но некоторые события на фоне случившегося вызывают волнение. Например, сегодня выяснилось, что принц Уильям отказался от участия в поминальной службе по своему крестному отцу Константину II – близкому другу и троюродному брату короля Карла III.

Кенсингтонский дворец уточнил, что принц Уэльский не сможет присутствовать на службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке по личным причинам. Но, как считает источник, это не имеет отношения к состоянию здоровья его отца Карла III.

Сообщается, что принц Уильям должен был прийти на мероприятие без супруги, которая по-прежнему восстанавливается после операции. Поэтому нельзя точно сказать, связано ли его отсутствие на службе с выздоровлением жены. Но, судя по всему, причин для беспокойства нет. По словам представителя королевской семьи, Кейт Миддлтон чувствует себя хорошо.

27 февраля 2024, 17:46
Кадр: скриншот youtube.com
Алина Новикова
People✓ Надежный источник

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