55-летняя Энистон показала упражнения для стройной фигуры

Дженнифер Энистон известна не только как талантливая артистка, но и как роковая красотка. В свои 55 лет звезда Голливуда выглядит ничуть не хуже, чем во времена съемок в культовом сериале "Друзья". Складывается впечатление, что с каждым годом актриса лишь молодеет и хорошеет. Но у ее привлекательности есть и обратная сторона.

Знаменитость не скрывает, что ради поддержания формы ей приходится усердно трудиться. Привычку следить за своим весом звезда кинематографа привила себе еще на заре карьеры. В начале своего пути Дженнифер Энистон не вписывалась в общепринятые стандарты красоты, восхваляющие худобу. Ради стройности и успеха на кастингах актриса решилась на кардинальные меры.

Благодаря спорту и специальному питанию артистка потеряла 13 килограммов за несколько месяцев. Результат проделанной работы не заставил себя долго ждать. Вскоре Дженнифер Энистон получила роль в "Друзьях" и прославилась на весь мир. С тех пор актриса неизменно поддерживала стройность, даже если это давалось ей нелегко.

Сегодня 55-летняя звезда Голливуда может похвастаться роскошной формой. Следить за собой знаменитости помогают регулярные тренировки, которые давно стали одной из основ ее образа жизни. Накануне Дженнифер Энистон показала любимые упражнения, которые довели ее фигуру до совершенства.

На опубликованном видео запечатлена одна из последних тренировок артистки. Звезда выполнила перед камерой махи ногами, наклоны и отжимания. А в последние секунды ролика, закончив с упражнениями, Дженнифер Энистон в шутку притворилась, будто потеряла сознание от усталости.