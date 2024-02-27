Мошенники украли телефон у актера Бойцова и оформили на него 4 кредита

Актер Александр Бойцов, известный российским зрителям по ролям в сериалах, пострадал от действий мошенников после празднования Дня защитника Отечества. Артист отмечал 23 февраля в одном из баров, а утром следующего дня не смог найти свой мобильный и беспроводные наушники. Но за этой проблемой звезду настигла другая.

Оказалось, аферисты не только украли у Бойцова телефон, но и оформили на его имя 4 кредита. Актер узнал о совершенных мошенниками операциях случайно, когда зашел на почту в надежде отследить пропавшие устройства. Там среди прочих писем артист обнаружил сообщения от разных банков.

Источник сообщает, что Александр Бойцов успел заблокировать операции по своим счетам, своевременно сообщив о случившемся в банки. Однако безнаказанными действия аферистов актер не оставил. Как пишут СМИ, 25 февраля он написал заявление в полицию. Уточняется, что из-за мошенников артист потерял около 60 тысяч рублей.



Впрочем, окончательная сумма ущерба пока не установлена. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и изучают счета, над которыми успели поорудовать недоброжелатели. Поэтому не исключено, что полиции удастся найти и другие списания.