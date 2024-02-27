Тейлор Свифт под угрозой отмены из-за обвинений ее отца в нападении на человека

Последние несколько дней публика то и дело восхищалась романтикой и идиллией, которые царят в нынешних отношениях Тейлор Свифт. Но теперь красивую любовную историю затмил скандал, разгоревшийся во время гастрольного тура певицы.

Ранее "Клео.ру" писали, что исполнительница устроила свидание с избранником Трэвисом Келси после выступления в Австралии. Влюбленные прогулялись по пристани и вызвали умиление у заставших их на улицах города поклонников. А сегодня имя артистки появилось в заголовках прессы в связи с громкими обвинениями, поступившими на члена ее семьи со стороны одного из местных фотографов.

Австралийский журналист Бэн Макдональд заявил, что отец Тейлор Свифт якобы ударил его по лицу из-за попытки сделать снимок. Конфликт разгорелся на пристани в Сиднее после концерта знаменитости. Сообщается, что мужчина написал заявление, а полиция начала расследование.

После случившегося Тейлор Свифт покинула Австралию вместе со своим сопровождением. Но теперь представители звезды поспешили выступить с заявлением. По словам пресс-службы исполнительницы, фотографы вели себя агрессивно и угрожали сбросить в воду сотрудницу службы безопасности певицы.

На чьей стороне правда, остается только догадываться. Как бы то ни было, из-за обвинений ее отца в нападении на человека Тейлор Свифт оказалась под угрозой отмены. Ранее с последствиями подобных скандалов уже сталкивались многие ее коллеги. В некоторых случаях после драк с журналистами артисты лишались контрактов, работы и уважения поклонников. Например, в числе таких звезд в свое время оказался Канье Уэст, которому до сих пор не удалось полностью восстановить запятнанную репутацию.