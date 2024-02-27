Тейлор Свифт устроила свидание с возлюбленным после концерта в Австралии

Личная жизнь Тейлор Свифт всегда была не менее насыщенной, чем ее творческая деятельность. Несмотря на активную карьеру, блондинка успевала крутить романы с коллегами по цеху и переживать любовные драмы. В списке бывших ухажеров звезды числятся многие знаменитые красавцы. Но далеко не со всеми она была по-настоящему счастлива.

Зато теперь, после множества болезненных разрывов и разочарований, певица не прекращает светиться радостью. Уже несколько месяцев ее окружает любовь и заботой новый избранник – футболист Трэвис Келси. Ранее "Клео.ру" писали о том, что артистка и игрок команды "Канзас-Сити Чифс" сходили на свидание в сиднейский зоопарк. А теперь пару снова заметили на романтической прогулке.

На этот раз Тейлор Свифт устроила с возлюбленным свидание после своего концерта в Австралии. Певицу и спортсмена запечатлели вместе восторженные поклонники. Пара выглядела очень счастливой и шла по пристани, держась за руки.

Отмечается, что исполнительница успела сменить образ после выступления – ее сняли на видео в шортах, футболке и кроссовках. А вот ее избранник вышел на прогулку в том же наряде, который выбрал для похода на концерт. Несмотря на то, что влюбленные проводили время друг с другом, их не смутило внимание фанатов. Проходя мимо, Тейлор Свифт дружелюбно поприветствовала поклонников и одарила их очаровательной улыбкой.