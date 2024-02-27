Джордж Клуни переехал во Францию вместе с женой и детьми

Джордж Клуни строит карьеру в кино уже 40 лет. За это время он покорил множество творческих вершин и завоевал звание одного из самых востребованных актеров Голливуда. Но теперь артист принял решение уехать из Калифорнии, собравшей все сливки мирового кинематографа.

Как сообщают СМИ, Джордж Клуни переехал из США во Францию вместе с женой и детьми. Уточняется, что семья звезды обосновалась в особняке на юго-востоке страны, который был приобретен еще в 2021 году. Соседями актера стали Джонни Депп, Элтон Джон и Брэд Питт. Замок последнего находится приблизительно в 30 минутах езды от нового места жительства Клуни.

По информации источника, артист купил недвижимость больше чем за 8 миллионов долларов. Помимо дома, в его владениях находятся теннисный корт, сад и виноградники на 10 гектаров. Уточняется, что решение покинуть Калифорнию далось актеру нелегко, но переезд пошел ему на пользу. Теперь, как пишут СМИ, семья Клуни проводит больше времени на свежем воздухе и чувствует себя в безопасности.

Однако поводов для переживаний у многочисленных поклонников актера нет. Ведь переезд не означает, что Джордж Клуни прекратит строить карьеру и сниматься. К тому же, он по-прежнему владеет недвижимостью в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Италии и на берегу Темзы.

А ранее "Клео.ру" составили список артистов, возглавивших рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. В их числе оказался и Джордж Клуни.