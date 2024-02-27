Бизнесмен Гаврилов умер после операции в клинике Хайдарова

В прошлом году звездный хирург стал объектом внимания общественности из-за различных скандалов. Многие артисты российского шоу-бизнеса обвиняли врача в проведении пластических операций, которые не соответствовали качеству. А сегодня общественность была потрясена новостью о том, что бизнесмен Петр Гаврилов скончался после операции в клинике Тимура Хайдарова..

Оказалось, что десять дней назад московский бизнесмен перенес сложную операцию на животе. Стоит отметить, что такую же операцию у Тимура Хайдарова проводил Филипп Киркоров, который является большим поклонником своего любимого врача.

Состояние Петра Гаврилова оценивалось как стабильное, и его отпустили из клиники Тимура Хайдарова домой. Однако позднее бизнесмен почувствовал недомогание.

Через несколько дней Петр Гаврилов обратился в скорую помощь с жалобами на боли в груди и животе, а также на затрудненное дыхание. Медики приняли решение о госпитализации, но пациент отказался. К сожалению, после этого боли только усилились, и он скоропостижно скончался.

Близкие Петра Гаврилова убеждены, что инфекция попала к нему во время операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Сейчас родственники бизнесмена планируют обратиться в суд и намерены довести дело до конца.

Однако адвокат Тимура Хайдарова не согласен с обвинениями в адрес своего клиента. Он отметил, что операция была выполнена другим врачом. Кроме того, адвокат Александр Добровинский в беседе со изданием StarHit заявил, что данный скандал является попыткой вновь очернить репутацию хирурга.

Ранее "Клео.ру" писали, что звездный хирург Тимур Хайдаров спас жизнь женщине в самолете.