Эксперт Шофилд считает, что Маркл пиарится на проблеме со здоровьем Миддлтон

Последние несколько недель британская общественность пребывает в обеспокоенном состоянии. Жители Великобритании и многих других стран встревожены из-за неутешительных новостей о некоторых членах королевской семьи. В то же время пристальное внимание приковано к Меган Маркл, которая ведет себя так, будто ничего не произошло.

Не так давно стало известно, что проблемы со здоровьем настигли сразу двух представителей британской короны. Как сообщил Букингемский дворец, у короля Карла III диагностировали рак. Кроме того, из поля зрения публики пропала супруга принца Уильяма. В середине января Кейт Миддлтон перенесла операцию, и с тех пор о ее состоянии ничего не известно.

Пока люди по всему миру беспокоятся из-за тревожных новостей, Меган Маркл продолжает вести светскую жизнь. Как уточняет источник, за последнюю неделю она была дважды замечена на публике. Сначала супругу принца Гарри запечатлели во время ужина с подругой, а затем – во время беседы с членом команды знаменитой американской телеведущей Опры Уинфри. Королевский эксперт Кинси Шофилд считает, что такую активность герцогиня Сассекская проявляет неспроста.

По мнению специалиста, Маркл действует в личных интересах и пиарится на проблеме со здоровьем Миддлтон. Шофилд отмечает, что жена принца Гарри использует время, пока принцесса Уэльская проходит лечение, чтобы привлечь к себе внимание. Но, как считает эксперт, попытки оказаться на виду в такое непростое для королевской семьи время характеризуют ее не с лучшей стороны.

"Я не думаю, что Меган выглядит хорошо, когда она оказывается в центре внимания в разгар проблем со здоровьем короля и принцессы Уэльских", – заключила Кинси Шофилд.