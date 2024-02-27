Надевшая кольцо Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о помолвке

На днях, 24 февраля, в Лос-Анджелесе отгремела ежегодная церемония вручения SAG Awards. Многие знаменитости появились на мероприятии и блеснули роскошными нарядами на красной дорожке. В их числе оказалась и звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон.

Артистка появилась перед объективами камер в облегающем серебристом платье на тонких бретелях. Образ актрисы получился лаконичным, но в то же время довольно смелым. Пикантности наряду звезды добавили глубокие вырезы в зоне декольте и на бедре. Однако больше всего публику привлек аксессуар, украсивший ее безымянный палец.

Во время выхода в свет Дженнифер Энистон продемонстрировала шикарное кольцо с бриллиантом. Многие отметили, что ювелирное изделие не только подозрительно напоминает помолвочное, но и находится в том же месте, где должен быть символ любви. Таким образом, надевшая кольцо актриса буквально спровоцировала слухи о помолвке.

Впрочем, не исключено, что домыслы о скорой свадьбе артистки могут иметь нечто общее с реальностью. За несколько дней до церемонии вручения премий на просторах Интернета появилась информация о том, что звезда якобы планирует связать себя узами брака с коллегой по сериалу "Друзья" Дэвидом Швиммером. Источник сообщил, что актеры сблизились после потери общего друга Мэтью Перри. Дженнифер Энистон слухи не прокомментировала, но поклонники считают, что выход с обручальным кольцом на пальце был тем самым ответом, который многие ждут.

А ранее "Клео.ру" писали про самые громкие роли вечно молодой звезды Голливуда Дженнифер Энистон.