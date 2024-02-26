Активистка Моника Левински стала лицом бренда Reformation

Новая коллекция бренда Reformation призвана стать неким мотивирующим фактором для избирателей в год, когда Штаты проголосуют за нового президента страны. Именно эта идея стала главным лейтмотивом коллекции, которую демонстрирует Моника Левински, что придает одежде своеобразную целеустремленность и желание идти вперед.

По словам создателей коллекции, ее можно надеть и на важную рабочую встречу, и на переговоры. Профессиональная линейка для карьеристок включает в себя жилеты, юбки миди, платья макси и многое другое.

Как утверждает Моника Левински, женщина является в какой-то степени судьей, когда идет на избирательный участок. Именно ее право отдавать свой голос за того или иного кандидата является мощным аспектом демократии. По словам бизнесвумен, она очень рада быть причастной к делу, которое должно стать движущим фактором для призыва людей в выборам. Как известно, Левински активно борется с проявлением насмешек и издевательств над людьми, о чем сообщает источник.

Судя по реакции потенциальных покупателей на коллекцию, компания Reformation не прогадала, сделав Монику Левински лицом новой коллекции. "Моника Левински, помноженная на "Реформацию", – это потрясающе", – написал один из пользователей Сети.

На сайте, где представлена коллекция, можно увидеть и другие модели дерзких новинок. Это и кожаные тренчи, и мини юбки, и свитера поло. Другими словами, любая представительница прекрасного пола, которая хочет заявить о себе, может смело приобретать одежду Reformation. Моника Левински отозвалась так о коллекции, которую она примеряла на себя: "Я чувствовала себя сильной, я чувствовала себя уверенно".