Депутат Ткачев объяснил сбой в Telegram

Сегодня днем многие люди не могли отправить сообщение или поделиться новостями со своими друзьями из-за сбоев в работе популярных мессенджеров, в том числе Telegram. Кто-то начал судорожно переустанавливать приложения, кто-то мониторить новости, а кто-то предпочел не паниковать и наконец дать себе возможность отдохнуть от социальных сетей.

Однако общественность все же негодует и хочет узнать, что случилось в работе их любимых приложений. Так, депутат Госдумы Антон Ткачев как председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи объяснил сбой в Telegram. По его словам, случившееся связано с проверками Роскомнадзора.

Депутат отметил, что таким образом они пытались найти уязвимые места в работе социальных сетей, которые в дальнейшем могут привести к разблокировке запрещенных в России платформ. Кроме того, Антон Ткачев заявил, что подобные сбои в работе многих мессенджеров, включая Telegram, происходили и в прошлом году.

Как отмечают пользователи Сети, Telegram не работал почти час. За последнее время это был самый долгий сбой в работе популярного приложения. Стоит отметить, что пять лет назад в России данную социальную сеть хотели заблокировать. Однако из-за невозможности отключить ее полностью власти не смогли ограничить ее действия.

