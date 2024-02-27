Бывшая ведущая шоу "Дом-2" является примером для многих. Публика восхищается тем, как популярная артистка успевает все совмещать. Как оказалось, за успехами звезды следит не только ее аудитория, но и коллега по цеху. Так, Виктория Боня призналась, что завидует Ольге Бузовой.

В недавнем выпуске ютуб-шоу "Вопрос ребром" известная модель затронула важную тему. Она обратилась ко всем девушкам и посоветовала им не полагаться только на своих партнеров, а также уделять время себе и своему благополучию. В этом вопросе примером для Виктории Бони стала Ольга Бузова. По словам телеведущей, исполнительница хита "Мало половина" показывает, что для того, чтобы быть успешной и популярной, не обязательно иметь мужчину рядом.

"Конечно, я завидую Бузовой! Я просто восхищаюсь ее трудолюбием", – отметила Виктория Боня.

Более того, артистка заявила, что ей есть чему поучиться у Ольги Бузовой. Виктория Боня считает, что если бы она могла быть о себе такого же мнения, как экс-ведущая "Дом-2", то она была бы лучшей.

Стоит отметить, что в середине месяца популярная модель объявила о расставании с возлюбленным. Неоднократно Виктория Боня признавалась, что бизнесмен не всегда дает ей деньги на ее хотелки. Теперь, по всей видимости, знаменитости пойдет по стопам Ольги Бузовой и окончательно перестанет рассчитывать только на мужчин.

Ранее "Клео.ру" писали, что Ольга Бузова не смогла сдержать слез после предсказания от звезды "Битвы экстрасенсов".