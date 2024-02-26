Брэд Питт разрешил соседу жить в своем особняке за 40 млн долларов бесплатно до самой смерти

Актер Брэд Питт разрешил своему пожилому соседу жить в своем доме стоимостью 40 миллионов долларов бесплатно. Мужчина сможет это делать до конца своей жизни.



Питт не планировал фактически владеть домом, который купил в 1994 году. Теперь голливудская звезда решилась на великодушный жест, который согрел сердца многих людей.

Актер фильма "Мистер и миссис Смит" заплатил всего 1,7 миллиона долларов, когда приобрел недвижимость у звезды "Эльвиры" Кассандры Петерсон. Прожив в резиденции долгие годы, Питт заметил, что этот район становится все более застроенным.