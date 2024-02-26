Брэд Питт разрешил соседу жить в своем особняке за 40 млн долларов бесплатно до самой смерти

Актер Брэд Питт разрешил своему пожилому соседу жить в своем доме стоимостью 40 миллионов долларов бесплатно. Мужчина сможет это делать до конца своей жизни.
Питт не планировал фактически владеть домом, который купил в 1994 году. Теперь голливудская звезда решилась на великодушный жест, который согрел сердца многих людей.
Актер фильма "Мистер и миссис Смит" заплатил всего 1,7 миллиона долларов, когда приобрел недвижимость у звезды "Эльвиры" Кассандры Петерсон. Прожив в резиденции долгие годы, Питт заметил, что этот район становится все более застроенным.
Петерсон, которая стала соседкой Питта после того, как продала ему свою недвижимость, на протяжении многих лет поддерживала общение с Питтом. "Я прохожу мимо гаража Брэда, а он там в одних спортивных штанах. На нем боксерские перчатки, и он бьет по груше. Клянусь, я чуть не потеряла сознание", – рассказала она.
Именно тогда он пошел навстречу пожилому соседу. Один из местных объектов принадлежал пожилому мужчине чуть старше девяноста лет. Питт заключил с ним сделку, которая позволила пенсионеру остаться в резиденции. "Он был очень, очень добр к нему. Его жена скончалась, а Джон жил там", – продолжила она. Питт позволил ему жить там абсолютно бесплатно до конца жизни. Примечательно, что Джон дожил до 105 лет.