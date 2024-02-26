Джастин Тимберлейк не чувствует себя виноватым перед семьей на фоне скандала с Бритни Спирс

Певец стал гостем на популярном шоу Грэма Нортона. Артист рассказал, что невероятно благодарен тому, что у него есть жена Джессика и двое сыновей.
Поженившись в 2012 году после пяти лет знакомства, в 2015 году у пары родился старший сын Сайлас, а через пять лет, в 2020 году, родился второй сын Финеас. "У меня двое замечательных детей, которые подарили моей жизни смысл", – сказал 43-летний Тимберлейк ведущему Нортону. "Два мальчика и замечательная жена – я просто счастлив. Разве это вызывает у кого-то сомнения?", – добавил он.
Стоит отметить, что Тимберлейк попал в заголовки прессы из-за своих прошлых отношений с Бритни Спирс и Кэмерон Диаз. В октябре 2023 года Спирс выпустила книгу-мемуары, в которой подробно описала их трехлетние отношения, когда они были подростками. Вокалистка рассказала, что была вынуждена прервать беременность, потому что Тимберлейк "не хотел быть отцом".
Спустя несколько месяцев бывшая модель Зои Грегори призналась, что встречалась с певцом, когда он был в отношениях с Кэмерон Диаз. Такие откровения также вызвали бурную реакцию общественности и пошатнуло репутацию Тимберлейка.