Джастин Тимберлейк не чувствует себя виноватым перед семьей на фоне скандала с Бритни Спирс

Певец стал гостем на популярном шоу Грэма Нортона. Артист рассказал, что невероятно благодарен тому, что у него есть жена Джессика и двое сыновей.



Поженившись в 2012 году после пяти лет знакомства, в 2015 году у пары родился старший сын Сайлас, а через пять лет, в 2020 году, родился второй сын Финеас. "У меня двое замечательных детей, которые подарили моей жизни смысл", – сказал 43-летний Тимберлейк ведущему Нортону. "Два мальчика и замечательная жена – я просто счастлив. Разве это вызывает у кого-то сомнения?", – добавил он.

Стоит отметить, что Тимберлейк попал в заголовки прессы из-за своих прошлых отношений с Бритни Спирс и Кэмерон Диаз. В октябре 2023 года Спирс выпустила книгу-мемуары, в которой подробно описала их трехлетние отношения, когда они были подростками. Вокалистка рассказала, что была вынуждена прервать беременность, потому что Тимберлейк "не хотел быть отцом".