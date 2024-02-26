Владимиру Кузьмину потребовалась помощь реаниматологов

Как стало известно, исполнитель хита "Сказка моей жизни" Владимир Кузьмин почувствовал сильное недомогание. Певец находился в этот момент у себя дома. Артисту потребовалась помощь медиков. Прибывшие врачи экстренной службы сделали все необходимое, чтобы артисту стало лучше.

По сообщениям источника МИЦ "Известия", у Владимира Кузьмина отказали конечности. Реанимационные мероприятия были проведены успешно, и госпитализация не потребовалась. На данный момент жизни артиста ничего не угрожает. Родные Владимира Кузьмина никак не комментируют случившееся.

Ранее Владимир Кузьмин был вынужден отменить гастроли из-за ухудшения самочувствия. Два года назад весной 2022 года его выступление в Волгограде сорвалось по причине недомогания. Артисту пришлось провести ночь в больнице. После произошедшего певец еще какое-то время проходил период восстановления. А до этого он перенес коронавирус.

Напомним, что Владимир Кузьмин выступает на российской сцене уже на протяжении нескольких десятилетий. Исполнитель хита "Я не забуду тебя никогда" известен как лидер музыкальных групп "Динамик" и "Карнавал". Артист также сотрудничал с Аллой Пугачевой. За время своей творческой деятельности Кузьмин выпустил большое количество хитов. Наиболее известная композиция, исполненная вместе с Пугачевой, – это песня "Две звезды".