Исполнитель регги Энтони Морган умер в возрасте 46 лет

Стало известно об уходе из жизни одного из самых популярных исполнителей современного регги. Питер Энтони Морган, солист группы Morgan Heritage скончался в возрасте 46 лет. О причинах случившегося семья Моргана не распространяется.

Группа Morgan Heritage ранее была удостоена премии "Грэмми". Коллектив был создан Энтони Морганом вместе с его братьями и сестрами в начале 90-х. Через некоторое время количество участников группы сократилось. В итоге в составе Morgan Heritage осталось пять человек.

Известно, что Энтони Морган сотрудничал с одним из самых влиятельных продюсеров Ямайки Бобби Диджитал. Творчество Morgan Heritage черпалось из традиций регги 70-х. Об этом писали музыкальные критики. Эксперты отмечали, что композиции, которые исполняет группа, представляют собой синтез гармоничного пения и вдумчивых текстов.

Стиль регги Morgan Heritage успешно сочетает с любительским роком, стилем соул и R&B. Несколько альбомов Morgan Heritage заняли высокие позиции в чартах регги Billboard. Так, например, альбом "Strictly Roots" получил награду "Грэмми" в номинации "Лучший регги-альбом года".

Morgan Heritage начала гастролировать в начале 1990-х и выпустила свой первый альбом "Miracle" на MCA Records в 1994-м. Их последний альбом "The Homeland", выпущенный в 2023 году, сделал акцент на африканском происхождении стиля регги.