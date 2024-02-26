Филипп Киркоров изменил имидж из-за критики Дениса Клявера

Главным событием отшумевшего в Петербурге "Золотого граммофона" стало появление Филиппа Киркорова. Он был и ведущим, и исполнил три песни. Его не было на сцене и в эфире два месяца. Наконец, опала закончилась – король снова с нами!

В апреле прошлого года после концерта в Кремль Киркоров хвастался, что сменил 27 нарядов и перещеголял саму Шер! А уже под занавес 2023-го он установил мировой рекорд по количеству переодеваний на одной премии. Будучи ведущим "Золотого граммофона" в Москве, исполнитель перед каждым выходом на сцену менял свой лук - в общей сложности переоделся 20 раз!





Но в Петербурге он предстал без перьев, страз и прочей мишуры. Строгий, стильный, дорогой костюм Филиппу Киркорову шел очень! Оказалось, подобными переменами он во многом обязан Денису Кляверу.

"Я всегда ему говорил: "Филипп! Не нужны эти 20 костюмов! Зачем они? Смокинг – и будет прекрасно!" – признался бывший солист группы "Чай вдвоем" в интервью женскому журналу "Клео.ру" . – И, мне кажется, я был прав. Да и аудитория такие перемены во внешности Киркорова явно поддержала!"





А что про это говорит сам Филипп?

"Я потому и остаюсь столько лет на волне, что даю аудитории возможность обсудить мои наряды, образы, песни. Главное, чуть остается, а фантик всегда можно поменять. И какой я надену костюмчик, какой у меня будет цвет волос или шляпка – это вопрос лишь моды и времени. Белый, черный, рыжий – не важно!" – говорит артист.

