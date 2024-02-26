Королевская семья делает все, чтобы помочь принцу Уильяму позаботиться о Кейт Миддлтон

Осведомленный в делах королевской семьи обозреватель Виктория Арбайтер в интервью изданию "GB News" рассказала о крепких семейных узах внутри семьи Миддлтон. Особенно она отметила коллективные усилия по поддержке принца Уильяма в этот период.

"Семью Миддлтон связывают невероятно тесные узы, и они, как известно, сплачиваются друг вокруг друга в трудные времена. В этом случае они сделают все возможное, чтобы помочь принцу Уильяму позаботиться о детях", – сообщила она. Виктория также отметила важность присутствия семьи для детей во время пребывания их матери в больнице.



Историк Марлен Кениг также подчеркнула готовность родителей Кейт помочь в ходе выздоровления принцессы. Известно, что Кэрол Миддлтон, в частности, глубоко обеспокоена благополучием своей дочери после операции. Ожидается, что Кейт, которая была госпитализирована 16 января, возобновит свои королевские обязанности только после Пасхи. И Кэрол, и Пиппа Мэтьюз постоянно находились рядом с Кейт во время ее выздоровления.