Актер из фильма "Курьер" Дунаевский лишился прописки в престижном районе Москвы

Иск к знаменитому артисту подала его бывшая супруга. Муж подарил ей квартиру в 2018 году, а в следующем году прописался там сам.

В прошлом году брак Федора и его избранницы после 17 лет совместной жизни был расторгнут в Хамовническом суде. В 2022 году пара рассталась, и Федор из квартиры съехал. В Хамовниках остались жить Ирина и дети.

Развязкой семейного конфликта стало формальное выселение Дунаевского из жилплощади. В исковом заявлении экс-супруга артиста указала, что по месту прописки мужчина не проживает с мая 2022 года.

Суд учел и то, что квартира принадлежит экс-супруге актера, и то, что брак между ними достаточно давно расторгнут. По этой прописка Дунаевского в Хамовниках аннулирована, передает "Московский Комсомолец". Ранее актер планировал судиться с супругой за детей, однако суд не встал на его сторону.