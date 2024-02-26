7Дней: Орбакайте намекнула на свое возвращение в Москву

Семья Аллы Пугачевой всегда была на виду и вызывала бурный интерес. Но с момента отъезда Примадонны за границу любопытство публики лишь усилилось. Особенно пристально общественность следит за перемещениями ее старшей наследницы Кристины Орбакайте.

Не секрет, что артистка давно живет на две страны. В России исполнительницу ждет работа, а в Америке – муж и 11-летняя дочь. В последнее время она проводит все больше времени с семьей, и все реже приезжает на родину. Ведь карьера в родной стране у звезды сейчас развивается с переменным успехом.

Еще совсем недавно, в преддверии Нового года, Кристина Орбакайте активно трудилась в Москве и снималась для праздничных программ. Но едва фанаты успели порадоваться успехам артистки, как появились тревожные новости. Стало известно, что тур певицы по городам России непредвиденно сорвался.

Выступления исполнительницы начали отменять, и поклонники встревожились, что после таких неприятностей та еще не скоро наведается в страну. Но накануне Кристина Орбакайте развеяла опасения публики. Издание 7Дней.ру утверждает, что дочь Аллы Пугачевой намекнула на свое возвращение в Москву.

Артистка опубликовала в социальных сетях снимок с укладкой и макияжем, отметив аккаунт салона ее близкого друга Влада Лисовца. Теперь публика теряется в догадках о том, насколько давно было сделано это фото. Одни предполагают, что звезда поделилась кадром в реальном времени прямиком из столицы. А другие выдвигают версию о том, что Кристина Орбакайте решила поддержать товарища, находясь при этом в Америке.

А ранее "Клео.ру" писали, что Майданов назвал предполагаемую причину отмены концертов Орбакайте.