Караулова резко похудела после ковида

29 мая 2021 года Караулова родила сына Александра. Но она быстро вернулась в форму и снова поражает точеной фигурой. О том, как ей удается держать идеальный вес, певица рассказала женскому журнала "Клео.ру".



"Я нахожусь примерно в одном весе уже много лет – курса со второго института (окончила продюсерский факультет и факультет эстрадно-джазового вокала академии музыки имени Гнесиных – Прим. ред.), - улыбается артистка. – Правда, во время родов я достаточно сильно набрала. Думала, что поправлюсь килограммов на 11-12. В итоге поправилась на 16-17 и решила больше не становиться на весы, чтобы в ожидании радостного события не расстраиваться".

Караулова уверяет, что достаточно быстро вернулась в форму – всего за пять месяцев. "Я кормила грудью, а кормящие быстро теряют вес, – пояснила 35-летняя певица. – А спустя полгода после рождения ребенка я заболела ковидом, и из-за него стала весить еще меньше, чем перед беременностью. И в итоге добилась того идеального веса, который прежде пыталась получить при помощи фитнеса и определенного режима питания, но не получалось".





Врачи говорят, что в трети случаев потеря аппетита и тошнота у переболевших ковидом приводили к анорексии. В результате, когда организм побеждает коронавирус, человек может потерять от 5 до 15% веса.