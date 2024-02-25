Домнина рассказала, что в их отношениях с Костомаровым есть сложности

В январе 2023 года Роман Костомаров перенес ампутацию ног и рук. Фигурист прошел долгий путь реабилитации и до сих пор учится жить заново. В течение всего этого времени Оксана Домнина остается главной его поддержкой. Она помогает ему в бытовых делах и всегда находится рядом.

Сейчас пара прославленных фигуристов – это образец для подражания. Их любовь преодолела огромные трудности и стала только сильнее. Многие уверены, что именно супруга помогла Костомарову вернуться к жизни.

Сама Оксана Домнина посвятила все свое время заботе о супруге. Однако, она много раз признавалась, что во взаимоотношениях с мужем часто возникают сложности.





"Мне кажется, наши чувства до сих пор проходят серьезное испытание. И я рада, что мы преодолеваем его вместе. Сложная ситуация нас еще больше объединила, сплотила, влюбила друг в друга. Мы как одно целое", – рассказывает Оксана Домнина.

До того, как Роман Костомаров лишился конечностей, супруги часто спорили и ругались, в их паре разгорались настоящие страсти. 11 лет назад Оксана Домнина ушла от фигуриста, но им удалось восстановить отношения. Испытание помогло им стать ближе и понимать друг друга лучше. И это помогло фигуристу восстановиться, начать жизнь заново и даже снова встать на коньки.



