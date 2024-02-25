Любовь Успенская призналась, что переживала из-за своего вокала после перенесенного ковида

На днях Любовь Успенская отметила юбилей – ей исполнилось 70 лет. В этот день она дала большой концерт в Crocus City Hall.

После окончания шоу Успенская пообщалась с представителями прессы. Артистка рассказала, что пережила очень сложный день. Чтобы успеть подготовиться к выступлению, она не отвечала на многочисленные поздравления друзей, живущих в разных странах, не открывала их подарки.

"Сегодня я ощущала себя тревожно, потому что переживала. Я недавно переболела ковидом. Я уже выздоровела, но мой голос подводит. Но когда вышла на сцену на саундчек, то поняла, что мне ничего не страшно, потому что у меня есть ангел-хранитель. В самые тяжелые моменты жизни, когда я чувствую, что погибаю – он появляется и дает мне силы. И голос", – цитирует исполнительницу издание The Voice.