76-летнего Бари Алибасова госпитализировали с инсультом в Москве

У основателя группы "На-На" Бари Алибасова в очередной раз возникли проблемы со здоровьем. Как отмечает телеграм-канал 112, продюсер госпитализирован с инсультом.
По имеющейся в распоряжении журналистов информации, 76-летнему артисту стало плохо днем. Ему вызвали скорую помощь, прибывшие на место медики приняли решение госпитализировать Бари Алибасова. Сообщается, что у него диагностировали инсульт.
Известно, что в момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения. Стоит отметить, что последний раз проблемы со здоровьем у Бари Алибасова возникали осенью 2023 года.
Тогда у артиста обнаружили опухоль в репродуктивной системе. Алибасову провели экстренную операцию и выписали из больницы. Артист воспринял случившееся довольно легко и даже шутил на эту тему.
Ранее "Клео.ру" сообщали о том, что Бари Алибасов в очередной раз пережил операцию на позвоночнике. Теперь он должен внимательно следить за своим здоровьем: соблюдать диету и заниматься спортом. Однако иногда музыкальный деятель позволяет себе относиться к плану восстановления довольно легкомысленно.