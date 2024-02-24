Профайлер Давыдов перечислил потенциальные роли Кологривого

После выхода нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (2023) и фильма "По щучьему велению" (2023) Никита Кологривый стал очень востребованным актером. Он уже вызвал много обсуждений своими неоднозначными высказываниями, принял участие в нескольких шоу и дал немало интервью.

Профайлер Денис Давыдов считает, что Никита Кологривый может играть ярких персонажей. Он перечислил возможные ипостаси Никиты в будущем. По мнению профайлера, актер отлично справится с ролью гусара, мушкетера или солдата, вернувшегося после сражений.

"Лилипут Флим из фильма "Дом, который построил Свифт" Марка Захарова. Ковбой из "Человека с бульвара Капуцинов". Гангстера из "Приключений Электроника", – перечислил Давыдов персонажей, которые бы могли подойти Кологривому.





Иосиф Пригожин тоже отметил яркую и выразительную внешность и харизматичность Никиты и предположил, что он смог бы сыграть Владимира Жириновского в биографическом фильме.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" по-настоящему прославил Никиту Кологривого, у него появилась целая армия поклонников. Возможно, в скором времени мы увидим этого молодого актера в новых ипостасях на экранах и сможем оценить его способность перевоплощаться в разных персонажей.