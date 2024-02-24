Нюша объяснила решение о возвращении на сцену своим состоянием в декрете

Певица Нюша вышла замуж в июле 2017 года. 6 ноября 2018 года она родила дочь, а 14 декабря 2021 года в семье певицы появился сын. На время декрета Нюша приостановила карьеру и перестала выступать. Но не так давно она решила вернуться на сцену.

В шоу "Ваша Наташа" Нюша рассказала о том, как проходил ее декрет. Она призналась, что после вторых родов поправилась на 20 килограммов. Сначала она переживала, но затем приняла этот период жизни и дала себе время на восстановление.





Певица рассказала о том, как решила выйти из декрета. Она начала обращать внимание на психосоматику и свое состояние, и это стало знаком, что пора возвращаться к работе.

"Был такой момент, когда я почувствовала, что живу не свою жизнь. Я слишком погрузилась в семейный процесс. Дети своим поведением стали давать понять, что я не на своем месте", – поделилась Нюша.

Исполнительница хита "Цунами" призналась, что часто была недовольной, дети стали капризничать, и она поняла, что так проявляется ее внутреннее состояние. Нюша решила, что пора сделать что-то для себя и завершить затянувшийся декрет. Теперь она готова к записи новых альбомов и выступлениям для любимых поклонников.