Панайотов назвал различия россиян и американцев

Александр Панайотов активно занимается своей карьерой и гастролирует по миру. Артист был во многих странах и смог оценить атмосферу за пределами России. Он поделился своими ощущениями после концертов в Америке.

По мнению Панайотова, россиянам присуща всеобъемлющая любовь, и это их главное отличие от американцев. Он считает, что именно в этом и заключается национальный дух жителей нашей страны. Певец признался, что больше нигде не чувствовал такой любви и искренности.

"[У россиян проявляется] любовь ко всему: к Родине, к ближнему, к маме, к своей половинке второй, к близкому, к делу, которое ты делаешь. Все это теплота душевная", – добавил Панайотов.





На гастролях в США исполнитель постоянно чувствовал безразличие окружающих и опустошение. Он отметил, что там главенствует погоня за богатством и наживой, американцы сосредоточены на себе. В России все совсем иначе.

Александр Панайотов также заметил, что очень просто в Америке почувствовать себя пустым местом. А в России легко завязать душевный разговор, и это особенно ценно для артиста. Поклонники Александра на родине с нетерпением ждут его новых выступлений и готовы встретить его со всей любовью и теплотой.