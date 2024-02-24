Даня Милохин в эфире российского ТВ заявил о скором возвращении на родину

В свежем эфире "Матч ТВ" знаменитый блогер Дани Милохин, известный своими вирусными видео в интернете, поделился своими мыслями о возможности возвращения в Россию после более чем года проживания за границей. В разговоре с ведущим он, находясь в Дубае, открыто выразил свое желание вернуться на родину, однако признал, что его удерживает страх перед потенциальными проблемами с законом.

"Я бы с удовольствием," – начал Милохин, отвечая на вопрос о своем возвращении. Однако продолжил он уже с заметной озабоченностью: "[Держит за границей] лишь страх. Страх, что могут меня задержать, куда-то отправить. Могут быть проблемы со влетом и вылетом".

Эти слова позволяют заглянуть за кулисы жизни известного блогера, которая, несмотря на кажущуюся беззаботность и веселье в его видео, также наполнена реальными опасениями и беспокойством о будущем. Ранее Милохин сделал немало опрометчивых заявлений, но сейчас, судя по всему, тиктокер все осознал.

Несмотря на опасения, блогер дал надежду своим многочисленным поклонникам и подписчикам на скорую встречу: "Я вам честно скажу: мысли появляются, и скоро вы меня ожидайте. Я вернусь". Эти слова звучат как обещание и предвестие нового этапа в жизни 22-летней интернет-знаменитости.

Возвращение Дани Милохина в Россию, безусловно, будет значимым событием не только для его фанатов, но и для всего российского интернет-сообщества. Внимания к его персоне, очевидно, вновь станет больше.